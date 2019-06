Ajalooline samm: Tänaku endine meeskonnakaaslane stardib Rally Estonial

Evans ja Martin, kes tulevad Rally Estoniale Ford Fiesta WRC autoga, asuvad hetkel MM-sarja üldarvestuses neljandal kohal. Elfyn Evansi parim tulemus WRC sarjas on 2017. aasta Walesi ralli võit koos Daniel Barrittiga. Kokku on ta WRC sarjas poodiumile tõusnud üheksal korral. Elfyn Evans ja Scott Martin on kolmandad WRC sarja tippsõitjad Andreas Mikkelseni ja Anders Jaeger-Amlandi (Hyundai) ning Esapekka Lappi ja Janne Fermi (Citroën) kõrval, kes on teatanud osalemisest esimest korda korraldataval ametlikul WRC promotsioonirallil Shell Helix Rally Estonia.

Kui Elfyn Evans stardib Eestis esimest korda, siis tema kaardilugeja Scott Martin osaleb Rally Estonial kolmandat korda. Koos Craig Breeniga startides sai ta eelmisel aastal kolmanda koha. M-Spordi meeskonna jaoks on see samuti esimene kord osaleda Shell Helix Rally Estonial. Eesti teed on neile aga tuttavad, kui aastal 2017 tegid nad Eestis mitmepäevase testi. Elfyn Evansi sõnul on tal sellest head mälestused ja tänavust võistlust ootab ta suure põnevusega.

Elfyn Evans. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Elfyn Evans: «Osalemine tänavusel Rally Estonial on midagi sellist, mida juba ootan. Ma pole siin varem osalenud, aga olen kuulnud selle ralli kohta palju head ja tahan juba seda ise kogeda. Eesti teed pole mulle võõrad, 2017. aastal testisime siin M-Spordi meeskonnaga ja ma saan kinnitada, et need katsed olid muljetavaldavad. Need on väga kiired ja see saab olema meile perfektseks võimaluseks saada kiirus peale suvepausi WRCs üles enne, kui läheme Soome WRC etapi eelsele testile.»

M-Spordi meeskonna juhi Richard Milleneri sõnul on Rally Estonia WRC maailmas väga tuntud sündmus, seda eelkõige ralli populaarsuse tõttu Eestis, kuid samuti hea korralduse ja tugeva konkurentsi tõttu. M-Spordi meeskond tuleb esimest korda Eestisse võistlema suurte ootustega.

Richard Millener, M-Spordi meeskonna juht: «Rally Estoniast on saanud sündmus, kuhu kõik tahavad minna. Paljud M-Spordi kliendid on siin osalenud ja meie jaoks on Elfyni ja Scotti osalemine Ford Fiesta WRCga Rally Estonial väga oluline. Eesti fännid on WRC sarjas kuulsad ja kui kohal on nelja WRC tehasemeeskonna autod, on kohapealne atmosfäär kindlasti fantastiline. Õnneks saame Eestis ise seda kõike juba varsti kogeda. Rally Estonia tuleb kindlasti võimas ja samas meie jaoks oluline, et meie sõitjad saaksid enne Soome MM-ralli teste hea hoo üles.»

Kui 2018. aastal olid Shell Helix Rally Estonial esindatud Hyundai, Toyota ja Citroën, siis M-Spordi meeskonna ja Ford Fiesta WRC esindatus tänavusel aastal on taas samm edasi.

Elfyn Evans ja Scott Martin. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: «See, et oleme suutnud luua Eestis sündmuse, mis on WRC sarja inimeste, meeskondade ja sõitjate silmis kõrgel kohal, on meile suur tunnustus. M-Spordi meeskonna ja Elfyn Evansi ning Scott Martini startimine Rally Estonial on märgiline, sest nad on siin esimest korda. Siin ei saa alahinnata 2017. aastal toimunud testi Eestis, kust nad said esmase ettekujutuse meie katsetest. M-Spordi meeskond on teinud palju tööd Ford Fiesta WRC autoga ja olen kindel, et Rally Estonia kiired ja trampliinidega katsed sobivad Elfynile ja Scottile ning Ford Fiesta WRC autole hästi ja ootan juba huviga, millist kiirust nad siin näitavad.»

Rally Estonia rallipassid on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes hinnaga 29 eurot.

Kõigil, kes plaanivad minna tänavusele Shell Helix Rally Estoniale, aga pole veel kas majutust leidnud või välja valinud, saavad tutvuda Rally Estonia kodulehel oleva valikuga, kust leiab erinevaid võimalusi alustades kodumajutusest ja lõpetades hotellidega.

Samuti on võimalik kõigil soovijatel pakkuda kodumajutust Rally Estonia kodulehel oleva lihtsa platvormi vahendusel.

Shell Helix Rally Estonia 2019 sõidetakse 12.–14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel ning see on FIA European Rally Trophy ning Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp ja WRC ametlik promotsiooniralli.