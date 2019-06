Video: suurüllatusena Joshua alistanud Ruizi treeningvideo lööb internetis laineid

Autsaideriks peetud Andy Ruiz Jr raputas poksimaailma, kui lõi 29-aastase Briti staari ja matši absoluutse favoriidi Joshua neli korda põrandale. Matš lõppes juba seitsmendas raundis nokaudiga.



Suurüllatuse taga peituvad aga väiksed detailid, mille kallal Ruiz Jr treeningutel kõvasti vaeva näinud on. Praegu on laineid löömas video, kus on näha Ruizi treeningul vaeva nägemas oma jalgade töö osas.