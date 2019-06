Multitalent Alari Saar liitus Saaremaa Võrkpalliklubiga

Saaremaalt pärit Saar mängis lõppenud hooajal Rakvere Võrkpalliklubis ning on varasemalt mänginud ka TTÜ meeskonna eest. Uuel hooajal esindab libero aga kodusaare võrkpalliklubi. Lisaks Saarele on meeskonnas jätkamas ka kahel eelneval hooajal libero rolli täitnud Johan Vahter. Saaremaa võrkpalliklubi teates seisab, et kahe heal tasemel liberoga üritatakse nii servi vastuvõtule kui ka kaitsemängule kvaliteeti juurde saada.

«Ootused on kindlasti kõrged. Ma ei ole nii professionaalses klubis varem mänginud, kus kõik võimalused ideaalseks treeninguks on tagatud. Eesmärgi on mul alati kõrged olnud. Sooviksin kindlasti kõik kolm tiitlid ära võita ja ka eurosarjas võimalikult kaugele jõuda. Saaremaa on ikkagi minu kodu ja kui tuli võimalus meeskonnaga liituda, siis haarasin sellest kohaselt kinni,» vahendab Saaremaa võrkpalliklubi Saare mõtteid.