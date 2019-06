Mercedese F1 meeskond tuleb nädalavahetusel rajale uuenenud jõuallikaga

Rivaalid, Renault, Ferrari ja Honda, tutvustasid oma uuenenud jõuallikaid juba varasealt, mis muutsid nende masinate mootorite töövõimet paremaks ning ka vastupidavus on teinud edasimineku.

Kuna aga Kanadas sõidetaval etapil Gilles Villeneuve'i nimelisel rajal on auto võimusus vägagi tähtis, pole suurt üllatust, et Mercedes uue jõuallikaga just nüüd välja tuli. Lisaks Mercedesele uuendab mootorit ka Williams ning Racing Point.