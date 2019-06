Jalgpalligeenius Ronaldo täiendas uhket nimekirja

34-aastane Ronaldo on viimastel aastatel passi vaadanud ning koondist aidanud valikuliselt. Kolmapäeva õhtul peetud Rahvuste liiga poolfinaal oli Juventuse tähtründajale esimene mäng selles võistlussarjas.

Koondise eest on Ronaldo löönud väravaid MM-finaalturniiril (seitse väravat), EM-finaalturniiril (üheksa väravat), konföderatsioonide karikaturniiril (kaks väravat), olümpiamängudel (üks värav), MM-valikturniiril (30 väravat), EM-valikturniiril (20 väravat) ning sõprusmängudes (17 väravat).

Lisades siia Ronaldo eduka klubikarjääri, on ta jala valgeks saanud kokku 20 erinevas võistlussarjas.

Portugali koondise peatreener Fernando Santos nimetas mängujärgses intervjuus Ronaldot geeniuseks. «Nägin juba 2003. aastal Ronaldot treenides, kuhu tema karjäär võib välja jõuda. On geniaalseid maalikunstnikke ja skulptoreid, Ronaldo on geniaalne jalgpallur,» sõnas Santos. «Kübaratrikk tõestas taas, et Ronaldo otsustab mänge.»