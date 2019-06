FIFA asepresident vahistati korruptsioonisüüdistusega

Ta oli Pariisi tulnud kolmapäeval peetud FIFA kongressile, kus uuesti FIFA presidendiks valitud Gianni Infantino ütles, et FIFA-l on õnnestunud vabaneda oma kriminaalsest mainest.

FIFAt on viimastel aastatel räsinud mitemd suured korruptsiooniskandaalid. FIFA on näinud suurt vaeva, et oma nimi peale neid skandaale uuesti puhtaks pesta ning antud juhtum on nendele üritustele suur hoop.