The Sun: noort Eesti jalgpallurit Heina peetakse tipptalendiks

Artiklis tuuakse välja, et 17-aastane Hein sõlmis hiljuti Arsenaliga oma esimese profilepingu. Seal tuuakse ka välja, et noor väravavaht peab oma iidoliks Manuel Neuerit.

The Sun avaldab arvamust, et nooruke Hein jõuab kindlasti ühel päeval Eesti koondisesse.

Kuigi artiklis on välja toodud, et Heina näol tegu tipptalendiga, siis mõõnab leht, et tal läheb veel kõvasti aega, et Inglise kõrgliiga tasemele tõusta.