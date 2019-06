Kaunase Žalgirise snaiper pikendas klubiga lepingut

32-aastane Milaknis on Leedu au ja uhkuse hingekirja kuulunud aastatel 2006-2011, 2013-2015 ja alates 2016. aastast praeguseni. Kokku on Milaknis tulnud Žalgirisega kaheksakordseks Leedu meistriks.

«Kuna Žalgiris on mul juba veres, on mul hea meel siia veel vähemalt aastaks jääda,» sõnas Milaknis klubi kodulehekülje vahendusel. «Klubi kasvab iga aastaga, mul on hea meel olla selle osa. Lepingupikendust ma kaua ei kaalunud,» lisas kogenud leedulane.