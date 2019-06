Koondisekaaslane de Ligti tulevikust: loodan, et ta tuleb minuga Barcelonasse

Jalgpallitalendi palkamisest on huvitatud paljud tippklubid eesotsas Barcelona, Pariisi Saint-Germaini ja Manchester Unitediga, kuid mängija kaalub otsust põhjalikult, kirjutab ESPN.

«Ma võtan veel aega, et mõelda, mis on minu tuleviku jaoks parim valik,» sõnas de Ligt reporteritele pärast eilset võidumängu Inglismaa üle. Nimelt aitas noor keskkaitsja neljapäeval Hollandi koondise Rahvuste liiga finaali.

De Ligt tuli lõppenud klubihooajal Amsterdami Ajaxiga Hollandi tšempioniks ning Meistrite liiga poolfinaalis jäädi dramaatiliselt alla Tottenham Hotspurile. Tema kõrval oli Ajaxi möödunud hooaja edus märkimisväärne roll ka 22-aastasel poolkaitsjal Frenkie de Jongil, kes hakkab järgmisel hooajal mängima Barcelonas ja loodab, et rahvuskaaslane lööb samuti käed Hispaania hiiuga.

«Loomulikult oleme rääkinud tema tulevikust, aga see on midagi, mida ta peab oma perekonnaga otsustama,» sõnas de Jong. «Mina ei saa tema otsust mõjutada. Ta peab ise oma tuleviku üle otsustama. Aga ma loodan, et ta tuleb minuga Barcelonasse,» lisas hollandlane.