Lewis Hamilton sihib Kanadas Michael Schumacheri rekordit

Kuigi paljud vormelieksperdid arvavad, et just Montrealis võib Mercedese võiduseeria lõppeda, siis Hamiltonil on selge siht silme ees. Nimelt sihib ta seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri rekordit.

Kanada GP on rohkem kui korra võitnud üheksa erinevat vormelisõitjat. Kui Pedro Rodriguez, Jacky Ickz, Jackie Stewart, Alan Jones, Ayrton Senna ja Sebastian Vettel on seal võidurõõmu tundnud kaks ning Nelson Piquet kolm korda, siis Schumacher ja Hamilton on selles arvestuses omaette klassist.

«Kui ma päris aus olen, siis ma ei usu, et olen siin eriti hiilanud,» vastas Hamilton küsimusele, mis on Kanada GP saladus. «Kuna siin on pikad sirged, siis arvan, et Red Bullid ja Ferrarid on sel nädalavahetusel kiired,» märkis britt, lisades, et selle aasta Mercedes on konkurentidest üle eelkõige aeglastes kurvides.