Tehing tehtud: Real ostis Chelseast ligi 100 miljoni euro eest Eden Hazardi

13-kordset Meistrite liiga võitjat Reali ja Hazardi seostati viimastel aastatel vaat et pea igas üleminekuaknas, kuid erinevatel põhjustel tehingut ei toimunud. Nüüd on see aga tehtud ja Hazard hakkab järgmisel hooajal kandma Reali särki. Ta sõlmis klubiga viieaastase lepingu, ent ametlikult saab temast Reali mängija 13. juunil, kui Belgia pallivõlur läbib meditsiinilise kontrolli.