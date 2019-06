Jaanus Kriiski kolumn: Tallinna-keskne spordijuhtimine

Probleemi olemuse ja suuruse mõistmiseks tooksin enda kogemusest hästi kujuka näite. Olen kolmel korral olnud kultuurkapitali spordi ja kehakultuuri sihtkapitali nõukogu liige. Kahes esimeses vahetuses aastatel 2002–2006 oli asi päris hästi üles ehitatud: eraldisi jagus tervele Eestile (ärme unusta, et see on EESTI Kultuurkapital!), need olid konkreetsete projektide põhised.