Thiem soovis Prantsusmaa lahtiste finaali edasi lükata, peakohtunik keeldus

Austerlase treener Nicolas Massu teatas agentuurile Reuters, et nende leer palus peakohtunikult finaali edasilükkamist esmaspäevale, sest tema hoolealune saab võrreldes Nadaliga liiga vähe puhata. "Vastati, et see pole võimalik. Ent ühe tabelipoole tennisistid mängivad varem kui teised. Dominic mängis kolm päeva järjest, teine pool aga... mitte samades tingimustes."