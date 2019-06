Martin Reim lahkas kaotatud jooksuvõitlust ja lubas aina rohkem noori kaasata

«Alates umbes 60. minutist muutus mäng meie jaoks liiga lahtiseks. Läks jooksuvõitluseks ja see ei olnud kindlasti meie trump. Paljud meie mängijad ei pidanud füüsiliselt pidevatele rütmimuutustele vastu,» kõlas Reimi diagnoos. «Ma ei ole veel mängu üle vaadanud, aga esimese hooga on raske öelda, mida tagantjärele targana kindlasti teisiti pidanuks tegema. Jah, mõtlesin viiemehelisele kaitseliinile üleminekust, aga sel juhul vajunuks me väga ära ja tsenderdusi hakanuks palju tulema. Võib-olla pidanuks proovima, aga me ei tea, kuidas see lõppenuks. Oleks on paha poiss.»

«Nüüd on selge, et edasipääsulootusi me reaalselt enam ei heieta. Vlasi sai täna väga hästi hakkama ja oli kohta algrivistuses igati väärt. Arvan, et see oli ainuõige käik ja loodan, et uusi esilekerkijaid tekib veel. Kui vanemad mängijad ei ole korralikes klubides või korralikus vormis, tuleb anda noorematele võimalusi. Peame saama jõudu juurde,» vaatas ta tulevikku ja lõpetas samas taktis teisipäevasele Saksamaa-lahingule mõeldes: «Iga selline mäng on noorematele tuleviku väetiseks. Ükspuha, millises seisus oleme, on kohtumine Saksamaaga võõrsil väga võimas kogemus.»