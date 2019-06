Citroëni juht: Sardiinias on Sebastien Ogier’ olukord hullem kui Portugalis

«Sardiinias on Ogier’ olukord hullem kui Portugalis. Teame, et nad (Ogier’ ja kaardilugeja Julien Ingrassia – toim) on andekad ja konkurentsivõimelised ning teevad kõik endast oleneva, et seal toime tulla, aga see on keeruline,» sõnas Budar Prantsusmaa meediale.