Lewis Hamilton: Ferraril on peorežiim sisse lülitatud

Hamilton põhjendab Ferrari edu Montreali tänavaringrajal pikkade sirgetega, kus Mercedes jääb konkurendile selgelt alla. «Ma arvan, et ajakirjanikud saavad nüüd kirjutada, et Ferraril on peorežiim sisse lülitatud,» kommenteeris Hamilton portaali Racefans.net vahendusel. «Ma ei tea, kes rääkis Vettelile, et meil oli peorežiim algul, aga kaotame neile sirgetel, näiteks viimasel sektoril,» lisas britt.