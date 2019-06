Hofmann uuendas taas odaviske hooaja tippmarki, Laanmäe ebaõnnestus

Laanmäe, kelle hooaja algust on seganud vigastus, ei saanud ka hooaja avavõistlusel head tulemust. Esimeses voorus viskas ta 70.36 ning teises 70.51. Kaks järgmist katset astus eestlane üle ja kahest viimasest katsest loobus sootuks.

«Esimene võistlus läks aia taha, aga põhimõtteliselt on kõik korras. Säär on terve, aga ülekoormusest tingituna läks achilleuse kõõlus valusaks ja see rikkus hoojooksu ära. Katkestasin seetõttu võistluse,» kirjutas Laanmäe sotsiaalmeedias.