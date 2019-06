Tanel Leok sai Venemaa MM-etapil 20. koha

Juba eilne ajasõit ja kvalifikatsioon näitasid, et Venemaa rada Leoki lemmikute hulka kindlasti ei kuulu. Kvalifikatsioonis 19. koha saanud Leok alustas tänast esimest sõitu punktikoha piiril, esimese poole sõidust püsis ta 22. kohal. Paari konkurendi ebaõnn ning viimase ringi möödasõit venelasest Vsevolod Brylyakovist tõstsid Leoki sõidu lõpuks 18. kohale. Esikoha teenis viimastel etappidel võite noppinud Tim Gajser (Honda, Sloveenia). Teisena lõpetas sõidu Arnaud Tonus (Yamaha, Šveits) ning kolmandana Romain Febvre (Yamaha, Prantsusmaa). Oma tänavuse hooaja esimese MM-etapi kaasa teinud valitsev maailmameister Jeffrey Herlings (KTM, Holland) lõpetas sõidu neljandana. Sarja senine liider Antonio Cairoli (KTM, Itaalia) oli alles kaheteistkümnes.

Ka teises sõidus pidi Leok kõvasti võitlema, et punktikohale jõuda. Sõidu esimeses pooles sõitis ta 21. kohal. Sõidu keskel õnnestus tal taas mööduda Brylyakovist ning tasuks 20. koht ja üks punkt. Taaskord ei suutnud keegi vastu saada Tim Gajserile. Kaks järgnevat kohta kuulusid šveitslastele, teisena lõpetas sõidu Arnaud Tonus ja kolmandana Jeremy Seewer (Yamaha, Šveits). Cairoli oli finišis seekord neljas, Herlings seitsmes.

Etapi kokkuvõttes oli Leok nelja punktiga kahekümnes. Võidu võttis 50 punktiga Tim Gajser, teine oli 44 punktiga Aranud Tonus ja kolmas 36 punktiga Jeremy Seewer. Kaheksanda etapi järel on Leok 69 punktiga 19. kohal. Liidriks tõusis tänase etapi järel Tim Gajser (351 punkti). Antonio Cairolil on teisena 338 punkti.

MX2 klassis jõudis Hardi Roosiorg finišisse vaid esimeses sõidus. Avasõidus hoidis Hardi stardi järel pikalt kahekümnendat kohta. Sõidu keskel langes ta mõneks ringiks punktikohalt välja, kuid lõpuks õnnestus siiski 20. kohal lõpetada ja 1 punkt teenida. Teises sõidus sai Hardi rajal olla vaid mõned ringid misjärel tema sõit pooleli jäi. Etapi kokkuvõttes teenis Roosiorg ühe punktiga 21. koha. MX2 klassi üldarvestuses on ta tänase etapi järel 8 punktiga 34. kohal. Venemaa etapi võitis 50 punktiga Jorge Prado (KTM, Hispaania), teine oli 44 punktiga Thomas Kjer Olsen (Husqvarna, Taani) ja kolmas 40 punktiga Jago Geerts (Yamaha, Belgia). Venemaa etapi järel on sarja liider 347 punktiga Prado. Samal krossirajal toimus sel nädalavahetusel veel ka EMX2T klassi euroopa meistrivõistluste neljas etapp. Tänavuse hooaja parima tulemuse tegi seal A1M Motorsport Husqvarna meeskonna sõitja Andero Lusbo, kes saavutas etapi kokkuvõttes kolmanda koha.

Etapi kokkuvõttes teenis Andero Lusbo 42 punktiga kolmanda koha, see on tema tänavuse hooaja esimeseks poodiumikohaks. Võidu võttis 47 punktiga Todd Kellet, teise koha sai 45 punktiga Brad Anderson. Nelja etapi järel hoiab Lusbo 124 punktiga viiendat kohta. Sarja liider on 163 punktiga Anderson.