Ajaloolise slämmitiitli võitnud Rafael Nadal: ma ei oska selle tähtsust selgitada

33-aastane hispaanlane on esimene tennisist, kes on ühelt suure slämmi turniirilt võitnud 12 tiitlit. Enne eilset oli Nadal ühel pulgal Margaret Courtiga, kes võidutses Austraalia lahtistel 11 korda. Kokku on Nadali auhinnakapis 18 suure slämmi karikat.

Endiselt on kõige rohkem suure slämmi tiitleid – 20 – hispaanlase kangel konkurendil Roger Federeril, Nadal jääb temast maha kahe tiitliga. Kolmandal kohal on selles arvestuses Djokovic 15ga.

Barty polnud sugugi kindel, et just tennis on tema jaoks õige sport. 2014. aastal otsustas ta tennisega lõpparve teha ning keskendus profikarjäärile kriketis. «Tennis on liiga üksildane spordiala,» selgitas ta toona.