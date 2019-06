Portugali peatreener: meie nimed jäävad igaveseks ajalukku

Portugali koondise peatreener Fernando Santos kiitis oma mängijaid ning ütles, et Rahvuste liiga turniir on tulnud selleks, et jääda. «Seda turniiri peeti esimest korda ja ma usun, et see võistlussari jääb püsima. See turniir kuulub kõikidele eurooplastele,» sõnas Santos.