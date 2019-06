Video: dramaatilise lõpuga Balti meistrivõistlused driftimises jätsid Eesti tipu teisele kohale

Tultsi sõnul tegi ta ülitugeva vastase vastu korraliku sõidu ja on arvestades olukorda oma tulemusega rahul. «Tegemist on tehnikaspordiga ja selliseid asju juhtub. Nüüd on selge, millistele kohtadele peame rohkem rõhku panema, et järgnevatel kuumade ilmadega võistlustel temperatuuridega probleeme ei tekiks.»