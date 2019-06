Eesti käsipallikoondise abitreener eelseivatest valikmängudest: tahame võita

«Ehkki edasipääsuvõimalusi pole, on meie eesmärgiks valikturniir korralikult lõpetada. Nii treenerid kui mängijad näevad ja teavad, et oleme teinud tublisti tööd. Nüüd oleks tore, kui see kajastuks ka tulemuses. Mängijad on motiveeritud ja kuigi tegu on pika hooaja lõpuga, valmis selle ühe nädala veel panustama,» kinnitas koondise abitreener Martin Noodla.