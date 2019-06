PM Saksamaal. Sakslased Eesti võõrustamise eel: tahame võita ja meeskonda arendada

Postimehe küsimusele, kas homme õhtul on oluline lihtsalt võit või võimalikult suureskooriline võit, vastas Sorg: «Kõige tähtsam on võita. Aga meile on oluline ka meeskonda järjepidevalt arendada. Selle osa on eesmärk tekitada 90 minuti jooksul võimalikult palju võimalusi. Meile on täiesti selge, et peame kolme punkti saamiseks tööd tegema. Teame, et Eesti viigistas näiteks 3:3 Ungariga.»