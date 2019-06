Prantsusmaal võidutsenud Nadal laseb kehal taastuda: ma ei mängi enne Wimbledoni

Nadali, kes tõstis äsja 12. korda Prantsuse lahtiste karikat, viimasest Wimbledoni triumfist on möödas üheksa aastat.

«Kõik teavad, et mulle meeldib muru peal mängida. Samuti teavad kõik, et ma ei saa mängida nii palju turniire, kui kaheksa või kümme aastat tagasi. Nii et ma pean sättima graafikut. Kaks viimast aastat olen ennast Wimbledonis väga hästi tundnud. Eelmine aasta olin finaalist ühe punkti kaugusel,» rääkis tennisist.