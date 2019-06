Arsenali liider plaanib kohta klubis kindlustada potentsiaalse kapteni rolliga

Arsenali poolkaitsjast on suurt huvi tundnud Inter Milan, kes väidetavalt oli mehe eest valmis välja käima 55 miljonit eurot.

Granit Xhaka on on kõik potentsiaalsed ülemineku kuulujutud tagasi lükanud ning loodab lähitulevikus saada Arsenali kapteniks, vahendab Goal.

Xhaka on olnud Arsenalis alates 2016. aastast. Kolme hooaja vältel on šveitslane esindanud Arsenali üle 100 korra ning on kuulunud nii Arsene Wengeri kui Unay Emery algkooseisu regulaarselt.