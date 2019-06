Treeneritööga on kõik: Anti Saarepuu hakkab vedama Haanjamaa spordikeskust

SA Haanjamaa Sport nõukogu liige, Rõuge vallavolikogu esimees Aigar Kalk väljendab rõõmu, et spordikeskuse juhiks sai just Saarepuu ning keskuse tegevused saavad uue hingamise: «Nõukogu valis Anti välja suurte lootustega. Temasuguse spordimehe oskuste ja kogemuste rakendamine just meie vallas, kus on maakonna ja kogu Eestimaa parimad looduslikud tingimused suusaspordi harrastamiseks, on meile suur rõõm ja au. Hea meel on ka selle üle, et lõpuks on olemas inimene, kelle jaoks Haanja puhke- ja spordikeskuse arendamine on põhitöö – seni on sellega tegelenud erinevad inimesed oma muude tegemiste kõrvalt.»