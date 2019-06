Kui Postimees pressikonverentsil sakslaste asenduspealikult Marcus Sorgilt uuris, kas esimene eesmärk on võit või võimalikult suureskooriline võit, hakkasid kohalikud ajakirjanikud millegipärast naerma, Sorg manas aga ette hirmtõsise näo ja vastas: «Kõige tähtsam on mõistagi võit. Aga meile on äärmiselt oluline ka meeskonna areng. Selle saavutamiseks tahame pakkuda 90 minutit kvaliteetset jalgpalli ja luua võimalikult palju väravavõimalusi. Aga me teame, et Eesti viigistas näiteks 3:3 Ungariga ega anna meile midagi lihtsalt.»