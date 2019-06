Eesti pikima jooksu võitnud Inger Polding näitas meestele kandu

«Võit tuli mulle suure üllatusena ja ei olnud kordagi eesmärgiks. Ma lihtsalt väga armastan joosta ja nautisin tervet nädalavahetust koos suurepärase kogukonnaga. Jõud tuleb alati mentaalsest valmisolekust, tuleb meeles pidada, et tegelik võistlus käib sinus endas ja kui alla annad, oled kaotanud. Kui panna asjad perspektiivi, et on vaja kõigest maksimum 32 tundi pingutada ja peale seda saab minna puhkama, pole eesmärk enam nii raske, kui alguses võis tunduda,» rääkis Polding ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Ta on varemgi ultratel jooksnud, kuid see oli esimene võistlus, sest ta eelistab joostes reisimist.