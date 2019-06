Neljakordne NBA meister lõpetab karjääri

«Ma pean suure kurbusega teatama, et lõpetan karjääri. See oli hämmastav teekond! Ma ei oleks isegi kõige metsikumates unenägudes võinud ette kujutada, et ma kogen kõiki neid hämmastavaid hetki NBAs ja Prantsusmaa koondises,» kirjutas korvpallur sotsiaalmeedias.