Ametlikuks said uued potentsiaalsed olümpiaalad

Eesti tantsusportlastele on 2019. aasta olnud üliedukas. 10-tantsu valitsev maailmameisterpaar on Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova. Euroopa meistrid Madis Abel - Aleksandra Galkina saavutasid maailmameistrivõistlustel standardtantsudes seitsmenda koha ning Ilia Rotar – Silvia Susanne Barjabin suutsid platseeruda Euroopa meistrivõistlustel noorte vanuseklassis standardtantsudes viiendale kohale.

WDSFi aastakoosolekul otsustati muuta organisatsiooni struktuuri nii, et seniste Ladina-Ameerika tantsude ja standardtantsude kui tantsuspordi oluliste distsipliinide kõrvale, saavad oma alaorganisatsioonid ka breiktants, disko ja showtants, swing ja teised tantsuspordi stiilid. Erinevate tantsustiilide maailmameistrivõistlused toimuvad kõik WDSFi egiidi all ja WDSFi kvalifikatsiooni alusel pääsevad sportlased ka olümpiale.

«Sellised muutused on Eesti Tantsuspordi Liidule uued, meie jaoks on traditsioonilised tantsuspordi 10-tantsu olnud senini ainus valdkond, kuid me oleme valmis võtma oma hooleks uusi tantsuspordi valdkondi, et aidata tantsijatel pääseda rahvusvahelistele suurvõistlustele,» ütles ETSLi president Aune Past.