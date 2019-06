Kas Liverpooli kaitsjast saab Ballon d'Ori võitja?

Nii Liverpool kui Hollandi rahvuskoondis on sel aastal suutnud korda saata imelised hooajad. Liverpool suutis võita Meistrite Liiga ja saavutada Inglismaa Premier League'is teine koht. Holland jäi eelmise nädala pühapäeval toimunud Rahvuste Liiga finaalis alla Portugalile, võites poolfinaalis Inglismaad ning tulles välja võidukalt alagrupist Saksamaa ja Prantsusmaa vastu.

Cristiano Ronaldo (punases) ja Matthijs de Ligt pühapäevases Rahvuste liiga finaalis. FOTO: DeFodi.eu / imago images / DeFodi

Mis on neil saavutustel ühist? Mõlemas tiimis mängib juhuslikult Virgil van Dijk, kes on enda sooritustega sel hooajal näidanud, et tegu on eliiti kuuluva kaitsjaga. Van Dijk valiti nii Meistrite Liiga kui ka Rahvuste Liiga turniiri parimasse meeskonda ning lisaks võitis van Dijk ka Inglismaa Premier League'i hooaja parima mängija auhinna.

Paljud treenerid ning mängijad on arvamust avaldanud ka selle kohta, kes võiks võita aasta lõpus välja jagatava maailma parima mängija, Ballon d'Ori auhinna.

Ryan Babel sõnas peale Rahvuste Liiga finaali: «Viimane kord, kui ma mäletan, et kaitsja võitis Ballon d'Ori, oli see Fabio Cannavaro 2006. aastal. Seega see pole kindlasti mitte võimatu.»

Samuti on sel teemal sõna võtnud Brasiilia jalgpalli legend Kaká: «Van Dijkil on olnud suurepärane hooaeg Premier League'is ning samuti võitis ta Meistrite Liiga tiitli. Minu hääl läheb temale. Eks näis, kuidas teised otsustavad, kuid minu arvates on aeg pärjata selle tiitliga kaitsemängija.»

Ricardo Izecson dos Santos Leite tuntud ka kui Kaká FOTO: USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA