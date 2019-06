Eesti sulgpalluritele tõi Euroopa Mängude loos põnevad vastasseisud

Alagruppi loositi veel Bulgaaria parim üksikmängija Linda Zetchiri (BWF 59) ja Ukraina esinumber Maria Ulitina (BWF 112). Nii Zetchiri kui Ulitina on samuti maailma edetabelis varem kuulunud viiekümne parima hulka.

Alagrupist pääseb üksikmängudes edasi kaks parimat, kes saavad kuueteistkümne sekka kaheksandikfinaali, mille on endale eesmärgiks seadnud ka Kuuba.

Sulgpallur Raul Must.

Teised Musta vastsed on Zvonimir Durkinjak (BWF 106) Horvaatiast ja Maxime Moreels (BWF 96) Belgiast. Raul Musta hinnangul võib alagrupi tugevust hinnata keskmiseks: «Teise paigutusega taanlane on maailma üks tippmängijad, aga teised mängud alagrupis on kõik võidetavad.»