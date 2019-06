San Marino väravavahi uskumatud tunnid pärast 0:9 kaotust - 4000 Vene fänni postitas toetusavalduse

Milles asi? San Marino on küll Euroopa nõrgim vutiriik, aga 0:9 on ikkagi liiga suur kaotus. Just nii Benedettini mõtles, sest ta polnud varem pidanud nii palju palle võrgust välja korjama kui tol laupäevaõhtul Mordvamaal Saranskis. Muremõtetest ei päästnud isegi asjaolu, et ta ei lasknud Artjom Dzjubal penaltipunktilt skoorida ja tegi kokku lausa tosin tõrjet.

Venemaa fännid hindasid seda ja toetasid väärikat vastast: tema Instagrami kontole kirjutati lühikese ajaga 4000 toetusavaldust, konto jälgijate arv kasvas 358 protsendi võrra. Ja kogu auditoorium kasvas vene vutifännide arvelt! Ilmselt juhtus nii seetõttu, et üks fänn tegi portaali sports.ru kommentaarides ettepaneku toetada vastasmeeskonna puurivahti.

Venemaa koondis on saatnud järjekordse palli Elia Benedettini selja taha. FOTO: VLADIMIR PESNYA / Sputnik/Scanpix

«Mängu järel tekkisid erinevad emotsioonid, kuid olin löödud. Mõistsin, et andsin endast igas olukorras parima, kuid meeskonna tulemus on isiklikust tähtsam. Mängisime kehvalt, kaotasime. Üheksa väravat on juba liiast, see oli mu karjääri halvim õhtu,» alustas Benedettini oma loo rääkimist portaalile.

«Äkitselt juhtus midagi hullumeelset, uskumatut. Ma ei lugenud kokku, kui palju sõnumeid sain Instagramis, kuid tundub, et üle 4000. Lugesin need kõik läbi ja igaühe järel naeratasin. Lihtsalt istusin, lugesin ja naeratasin. See on vapustav - tahan seda rõhutada -, et mitte keegi ei kirjutanud midagi halba või provotseerivat. Ainult head sõnad, austus ja toetus.

Niisuguseid sõnumeid on väga meeldiv saada. Ma ei suutnud niisugust enda vastu tekkivat huvi ettegi kujutada. Enne mängu oli mul 1700 jälgijat, kõigest ühe päevaga kasvas see arv 7800-ni. Vene ja Itaalia auditooriumi suhet (umbes 78 protsenti 22 vastu - toim) arvestades pean varsti vist hakkama postitusi vene keeles tegema!»