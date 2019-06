Kaval trikk vastaste mängueelseks mõjutamiseks? Türgi koondist hoiti mitu tundi lennujaamas kinni

«Meie asjad otsiti läbi rohkem kui üks kord, mis oli täiesti ebavajalik,» vastas Türgi kapten Emre Belozoglu ajakirjanikele. Olukorrale lisas vinti juurde asjaolu, et eelmainitud intervjuu jooksul, mil türklaste liider oli ümbritsetud paljudest mikrofonidest, toppis keegi kõrvalolija mehe näo juurde nõudepesuharja.

Asekapten Burak Yilmaz põrutas meediale aga veel tulisemalt. «See, mis nad meile tegid, on vastuvõetamatu ja ebaviisakas. Me oleme oodanud siin kolm tundi. Nad võtsid meie kotid ja isiklikud asjad, mis otsiti mitmeid kordi läbi. Lendasime siia kuus ja pool tundi, selleks, et oodata lennujaamas kolm tundi lisaks.»