Toyota meeskond lükkas ümber kuulujutud Alonso ühinemisest WRC-sarjaga

Vaatamata sellele, et sotsiaalmeedias on viimastel nädalatel olnud kõvasti kuulujutte ning erinevaid artikleid sellest, et Fernando Alonso võiks istuda Toyota Yaris WRC rooli aasta lõpus Kataloonias toimuval MM-rallil, lükkas meeskonna spordidirektor Kaj Lindström kuulujutud ümber.

Lindström kinnitas väljaandele Autosport, et Hispaanias on plaanis neljas masin küll starti tuua, aga see on pigem mõeldud meeskonna noorele jaapanlasele Takamoto Katsutale.

«Eks see Alonso liitumise jutt on sarnane Kimi Räikköneni omale. See on puhas kuulujutt. Kui me tõesti plaanime Hispaanias neljada auto välja panna, siis on see pigem Takamoto Katsutale kui Fernando Alonsole,» kinnitas Lindström.