Sakslased pärast võitu: plaanisimegi Eestile palju väravaid lüüa

Kahe värava autor Marco Reus (30): « Meil oli plaan igal juhul rohkem väravaid lüüa, kui Valgevenele. Täna leidsime oma rütmi. See oli minu karjääri ilusaim mäng rahvuskoondises.»

33-aastane Neuer püstitas eilses mängus ka ühe rekordi. Nimelt oli see Saksamaa koondise kollkiprile rahvukoondise särgis 37. nullimäng. Sellega möödus ta legendaarsest Saksamaa koondise (1966- 1979) ja Müncheni Bayerni (1962- 1980) väravavahist Josef Dieter «Sepp» Maierist.

Saksamaa koondise abitreener Marcus Sorg ütles pärast mängu, et rahvuskoondisele tuleb soorituse eest au anda. «Viimased kümme päeva pärast pika hooaja lõppu on olnud väga töökad. Mängus Eestiga sai otsustavaks Saksa meeskonna entusiasm.»

Frankfurter Allgemeine teatab, et skooriliselt suur võit Eesti üle näitab Saksamaa koondise võitlusvaimu.

«Selline mäng on võimalik ainult suure ühtekuuluvuse ja motivatsiooniga meeskonna puhul. Tahtsime kodupublikut inspireerida ja võin öelda, et meil see õnnestus,» lisas Sorg.