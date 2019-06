Poola võrkpallitäht pannakse sõnade eest vastutama mängukeeluga

Poola koondisel seisab 15. juunil ees mäng Rahvuste liigas Iraani koondisega. Poola rahvuskoondise mängija Michal Kubiak on varemalt iraanlaste suunas vürtsikaid väljendeid pildunud. Iraani Võrkpalliliidu ajas endast välja 24. mai PrawdaSiatki YouTube saade, kus Kubiak ütles iraanlaste kohta järgmist:

«Usun, et nad (iraanlased) on pahatahtlikud ja neetud inimesed.»

«Minu jaoks pole iraanlasi olemas, isegi kui nad uhkusega end pärslasteks kutsuvad ja väidavad, et pole araablased.»

Kubiakile on määratud kuuemänguline võistluskeeld, kuid see pole lõplik, sest poolakas võib FIVB otsuse edasi kaevata. Kubiak on kahekordne maailmameister (2014 ja 2018) ning esidnas Poola koondist ka 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel.