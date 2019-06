Viru rallil stardib 64 ekipaaži

Grossi Toidukaubad Viru ralli 2019 stardirivi avavad võistluse kolmekordsed võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder. Grossile on see Rakvere teedel esimeseks võistluseks uuel võistlusautol Ford Fiesta WRC, millega ta esimese stardi tegi mullu Saaremaa rallil.

«Üldiselt lähen koduteedel starti positiivsete tunnetega. Kui nii võtta, siis on tänavu juba koos neli rallit. Paar nädalat tagasi Lätis sõidetud ERC etapp koosnes kahest Läti meistrivõistluste etapist. Kõik on ok ja tunne on hea. Hoolimata minu pühapäevasest haigestumisest Lätis, saime kruusal sõita 200 km ning saime tunde päris heaks. Autoga olen nüüd juba sina peal ja teeme ka ralli eel veel väikese testi, et erinevaid amorte proovida. Kindlasti jälgin nädalavahetusel ka Oti tegemisi Sardiinias,» sõnas koduteedel viiendat võitu püüdma minev Georg Gross meistrivõistluste kolmanda etapi eel.

Möödunud aastase number 1 on Viru ralli stardirivis vahetanud 2 vastu 2018. aasta klassi EMV1 Eesti meistrid Valerii Gorban – Sergei Larens, kelle võistlusautoks endiselt Mini Cooper WRC.

Kui eelpool nimetatud kaks võistluspaari sõidavad WRC autodel, siis järgmised kolm võistluspaari sõidavad R5 autodel. Numbri all 3 on hooaja avastarti tegemas Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5) ning kohe nende järel on rajale saamas Priit Koik, kellele see on Eesti teedel esimeseks võistluseks Ford Fiesta R5 autol. Lisaks uuele autole on Virumaa teedel Koiki kõrval istumas ka uus kaardilugeja Kristo Tamm, kes viimastel hooaegadel kaarti lugenud Rünno Ubinhainile.

Lisaks WRC ja R5 autodele on Viru-Nigula, Rakvere ja Vinni valla teedel sõidetaval rallil näha ka Eestis ehitatud Proto autosid, millest kahes istumas Murakate perekonna esindajad. Numbri all 6 on rajale saamas Roland Murakas – Kalle Adler (Ford Fiesta) ning kolm autot hiljem 2003. ja 2005. aasta Viru ralli võitja Margus Murakas (Audi S1) koos kaardilugeja Rainis Nageliga.

Estonian Junior Challenge arvestuses, kus tänavune auhinnafond 90 000 eurot, mille eest on sarja võitjal võimalus osaleda M-Sport poolt toetatavas autoralli MM-sarjas sõidetavas JWRC sarjas 2020.aastal, on end hooaja esimesele kruusarallile registreerinud seitse võistluspaari, kelle hulgas ka senise hooaja TOP3 Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T), Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T) ja Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T).

«Kuna auto sai alles eile lõplikult kokku, siis testi teha ei jõudnud ning tuleb hakata otsast minema ning eks siis vaatame, mis toimuma hakkab. Liepajas oli väga mõnus sõita ning saame seda võtta kui head ettevalmistust. Saime sõita kiiretel teedel ja see tunnetus võiks nüüd olla meil olemas. Estonian Junior Challenge tiitel aitaks meid ehk tagasi MM-ile, aga konkurents on tihe ja keegi midagi niisama kinkima meile ei hakka,» võttis Estonian Junior Challenge sarja liider Ken Torn eesootava Viru ralli eel mõtted kokku.

Pärast pikka ootust teevad Virumaa teedel hooaja esimese stardi EMV8 ehk veoautode arvestuse võistlejad. Kokku on Viru rallile startimas kümme GAZ veoautodega võistlevat võistluspaari, kelle hulgas ka möödunud aastased meistrid Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A).

Eesti meistrivõistluste kolmas etapp, Grossi Toidukaubad Viru ralli, sõidetakse Viru-Nigula, Rakvere ja Vinni valla teedel.

Grossi Toidukaubad Viru ralli 2019 stardipoodiumile, mis asub Rakvere keskväljakul, Parkali promenaadil, sõidab esimene võistlusauto reedel 14.juunil, kell 17.30.

Järjekorras 13. Viru ralli avapäeval sõidetakse kolm kiiruskatset, millest Kunda linnakatse on publikule väga hästi jälgitav ja tõi eelmisel aastal raja äärde üle 2000 silmapaari.

Laupäeval ootab võistlejaid ja fänne ees seitse kiiruskatset ning kahel korral läbivad võistlusautod Vinni kiiruskatse osana Kehala ringi. Ralli lõpetab 2,93 km pikkune Rakvere linnakatse, mida viimati sõideti 2014.aastal.

Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul kümme kiiruskatset, kogupikkusega 104,39 km.

Ralli hoolduspark asub OG Elektra tööstuspargis, Tobia külas.

Võistluse kiiruskatsed, va. SS2 Kunda linnakatse ja SS10 Rakvere linnakatse, on pealtvaatajatele tasulised. Ühe katse pääse maksab 5€ ja rallipass 10€. Pääsmed on müügil kiiruskatsetel.