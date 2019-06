Magnus Kirt 88-meetrisest odakaarest: alati annab midagi parandada

"Tegemist oli tänavuse esimese soojas ilmas peetud võistlusega. Seetõttu oli see kindlasti eelmistest nauditavam," alustas Kirt Postimehele antud telefoniusutlust. "On hea meel, et suutsin teha täitsa korraliku võistluse."

Hooaja alguses on Kirdil olnud õhus terviseteema - ta loobus Teemantliiga avaetapist, pärast võistlusi on tõmmanud õla kangeks. "Soojaga on kindlasti parem võistelda, keha töötab ökonoomsemalt. Loodan, et see terviseteema vaibub. Õlg kergelt annab märku, otseselt vigastust pole ja tulemusi vaadates see võistlemist ei takista. Kuid pean võistluste vahel kodus hoolas olema." Hoolsus tähendab massaaži ja eriharjutusi.