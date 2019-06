Eesti veemotosportlased rihivad Ungari EM-etapil kõrgeid kohti

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Ungaris jetispordi Euroopa meistrivõistluste II etapp. Eestlaste kohad pärast Portugalis toimunud EM-sarja esimest etappi on head. Juunioride klassides SKI GP3.2 ja SKI GP3.3 hoiavad liidrikohti Ander Hubert Lauri ja Mattias Reinaas. Runabout GP4 arvestuses on esikohta hoidmas Mattias Siimann ja SKI Ladies GP1 klassis on Jasmiin Üpraus kolmandal kohal.