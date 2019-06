Kas eestlased suudavad korrata 16 aasta tagust edu?

«Loomulikult tunneme Robinist puudust, eriti just tema kiirusest üks-üks olukordades. Aga meil on muid variante, sest lisaks Karl Toomile ja Henri Hiiendile võib näiteks Alfred Timmo vasaksisemise kohal mängida,» selgitas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

«Suurema osa meeskonnast saime kokku juba eelmisel nädalal Rootsi-laagris ja tunnen, et meeskond on ühtsem kui kunagi varem. Halmstadis saime mängupraktikata mehi vormi ajada ja tegime neli pallitreeningut, aga kasvatasime ka meeskonnavaimu erinevate lõbusate üritustega,» vaatas 54-aastane rootslane tagasi möödunud nädalale.

«Kui meenutada valiksarja algust oktoobris, oleme teinud suure sammu edasi just meeskonnana. Oskus tiimina tegutseda ja tunnetada üksteist platsil paremini aitab toime tulla stressiolukordades ning säilitada külma pead. Ja nii on kergem mängulisi pisidetaile paika panna,» analüüsis Sivertsson.

Eesti ja Holland on MM- ja EM-valiksarjades vastamisi olnud kuuel korral. Eestlaste ainus võit pärineb 2003. aasta jaanuarist, mil Riho-Bruno Bramanise 13 värava toel alistati vastane 30:23. Ka 16,5 aastat tagasi mängiti just Kalevi spordihallis. Hiljem on korra tehtud viik ja kahel puhul kaotatud vaid ühe väravaga.

«Sügisega võrreldes on Hollandil juures mängujuht Luc Stein. Ta on väga kiire mõtlemise ja liikumisega, tõeline mootor nende tagaliinis ning me peame selleks valmis olema. Aga näiteks Sloveenia kiire mängustiiliga saime pikalt päris viisakalt hakkama. Holland on hästi kokku mänginud tiim, kes väga tahab lõplikku läbimurret teha,» teadis Sivertsson.