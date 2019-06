Kolme põhimeheta mänginud Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas Hollandile kuivalt

Esimeses omavahelises mängus koduplatsil 3:2 võidu teeninud Eesti ei saanud võõrsil hollandlaste löögijõuga kuidagi hakkama. Hollandi parimaks punktitoojaks kerkis 18 silma kogunud Thijs ter Horst. Nimir Abdel-Aziz lisas 17 silma. Eesti lõi kaks ainsat serviässa ja teenis ühe blokipunkti kolmandas geimis, meie resultatiivseim oli kümme punkti kirja saanud Ardo Kreek.

Eesti koondise liidrid, nurgaründaja Robert Täht, diagonaalründaja Renee Teppan ja temporündaja Andri Aganits väljakul ei käinud.

Kui Eesti on finaalturniiri korraldajana koha nelja parema hulgas kindlustanud, siis nüüd sai sellega hakkama ka Holland. Seis B-alagrupis: Holland 10 punkti, Hispaania 8, Horvaatia 8, Eesti 4. Holland on ainsana kogunud neli võitu, ülejäänud meeskonnad kaks. Esimesena loetakse just võite ehk jälitajatel pole võimalik hollandlasi enam püüda.

Enne mängu (eelvaade Volley.ee leheküljelt):

Esimeses omavahelises mängus sai Eesti Hollandi vastu kodus 3:2 võidu. Holland on B-alagrupi liider, võidetud on kolm kohtumist ja kogutud 7 punkti. Teine on Hispaania, kel on kaks võitu ja 8 punkti, kolmandal kohal asub kaks mängu võitnud ja 4 punkti kogunud Eesti. Horvaatial on neljandana üks võit ja 5 punkti. Esmalt arvestatakse võitude arvu, seejärel punkte.

21.-22. juunil toimub Tallinnas Saku Suurhallis meeste Kuldliiga finaalturniir, pileteid finaalturniirile saab osta SIIT. Kuldliiga finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldaja ehk Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas.

Vaata tabeliseisu SIIT.

Eesti koondise abitreener Rainer Vassiljev ütles, et Eesti tegutseb juba finaalturniirile mõeldes ja sellest tulenevalt otsikatse ka parimat koosseisu. «Võrreldes esimese mänguga on meie poolt mitmeid muudatusi, rohkem saavad platsile need mehed, kes koondisega hiljem liitusid. Hakkame otsima seda koosseisu, kes finaalturniiril mängib,» rääkis Vassijev. Hollandisse ei saanud meeskonnaga kaasa sõita diagonaalründaja Hindrek Pulk, kes haigestus vahetult enne reisi.