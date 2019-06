«Powerstage»: mis on Toyota eesmärk Sardiinia rallil seoses testsõitja Juho Hännineniga?

Muuhulgas vaatavad saatejuhid tagasi Sardiinia ralli ajaloole ning Kuldar rääkis, miks just tema karjääris on Vahemere saarel sõidetud rallid edukaks kujunenud. Kruuda usub, et Hyundai sõitjal Andreas Mikkelsenil on Sardiinias head võimalused suur tulemus saavutada. Paltser ootab vinget esinemist M-Spordi pilootidelt.

Lisaks tuleb juttu Toyota meeskonna testsõitjast Juho Hänninenist – mis on Toyota eesmärk Sardiinias? «Juho võib jällegi üllatada, kui ta tuleb hea stardipositsiooniga tagant ja kui ilmastikuolud on sellised nagu need on, siis kindlasti esimesel päeval võib ta olla terav. Mis eesmärgid ja ülesanded talle seal on antud, selgub võistluse käigus,» sõnas Sikk alustuseks.