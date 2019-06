Raskelt kukkunud Chris Froome jätab Tour de France’i vahele

Team Ineosi pealik Dave Brailsford andis pärast Froome’i karmi kukkumist Prantsusmaa televisioonile mõista, et 34-aastane jalgrattur ei istu nii pea sadula selga, mis tähendab, et vähem kui kuu aja pärast algavat Tour de France’i jälgib neljakordne meister pealtvaatajana.

«Froome kukkus suurel kiirusel, kui sõitis allamäge. Ta tabas seina. Võtab aega, enne kui ta uuesti sõidab,» rääkis Brailsford, lisades seejärel: «Kiirabi saabus kiiresti, tema eest kanti hoolt ja ta viidi helikopteriga haiglasse uuringutele. See on väga tõsine õnnetus. On selge, et ta pole võimeline Tour de France’il osalema.»