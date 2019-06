Kõik vastutavad. Mängijad. Reim. Pohlak. Ka Ratas

Martin Reimi käe all pole A-koondis ehk meie jalgpalli lipulaev ametlikes mängudes esinenud põrmugi paremini. Iseäranis mõtlikuks teeb, et kui pooleli olnud MM-sari lõpetati veel väärikalt (viik Kreekaga, võidud Küprose ja Gibraltari üle), siis järgnenud Rahvuste liiga (langemine mudaliigasse) ja eriti nüüdne EM-tsükkel (kolm kaotust) lähevad selgelt ebaõnnestumiste lahtrisse.

Imestan ja küsin: kelleks meie mängijad end peavad, et toetus peatreenerile saab üldse jutuks tulla? Olgu pealik eestlane, rootslane või kasvõi usbekk. Mida see meie mängijate kohta näitab? Kas juhul, kui füüsiliselt kustunud ja/või vaimselt tahtejõuetud pallurid on treeneri selja taga – mis iganes põhjusel –, tähendab see, et kõik on hästi?