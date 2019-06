PM Sardiinias. Hyundai räpase taktikamängu avalikustanud Ogier: käitusin õigesti

Hyundai mehed Dani Sordo ja Sebastien Loeb kukkusid Portugali rallil tehniliste probleemide tõttu konkurentsist juba avapäeval. Kuna nende jaoks polnud kõrgeid punkte enam mängus, otsustati kõik kaardid mängida meeskonna esisõitja Thierry Neuville’i peale. See tähendas, et laupäeval ja pühapäeval esimeste seas startima pidanud Sordo ja Loeb jäid meelega starti hiljaks, et alustada katseid vahetult enne Neuville’i. Sellise lükkega oli Ogier’l kaks teepuhastajat vähem.

Ogier, kes on isegi korduvalt sarnasest taktikast kasu lõiganud, ütles pärast Portugali rallit, et sellise taktika vastu tal probleeme pole. Kuid Hyundai plaanis veel ühte lüket. «Tegelikult tahtsid nad õela taktikaga veel kaugemale minna, kuid õnneks polnud Dani Sordo sellega nõus. Mul on informatsioon, et härrasmees Andrea Adamo palus Sordol katsel seisma jääda ja uuesti enne Kris Meeke’i sõitma hakata. See olnuks ikka väga õel,» sõnas Ogier toona.

Ogier’ kõrvu jõudis informatsioon, et Sordol paluti pühapäevasel esimesel katsel seisma jääda, et Neuville’i ja tema ees startinud auto vahele jääks neljaminutiline vahe. Sellise lükkega saanuks Neuville sõita väiksema tolmupilve sees. «Sordole anti ülesanne katsel seisma jääda, mis andnuks Thierryle neljaminutilise stardivahe,» ütles prantslane.

Sardiinias andis Ogier ajakirjanikele mõista, et on Portugalis avaldatud infos sada protsendi kindel. «Olen veendunud, et Adamo teab, millest rääkisin. Kui tekib kunagi sarnane olukord, siis usun, et ta mõtleb rohkem, kuidas käituda. Seetõttu avaldasin selle info,» rääkis Ogier.