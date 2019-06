PM Sardiinias. Tänakul tuleb juubelirallil ropult vaeva näha

«99 ralli jooksul on päris palju nähtud ja tehtud – kirju karjäär!» ütles Tänak ning meenutas seejärel kõige eredamat mälestust. «Võidud on alati kõige eredamalt meeles. On, mida meenutada. Esimene võit võiks olla kõige olulisem,» pidas ta silmas 2017. aasta Sardiinia rallit.

Saareralli korraldajad on veendumusel, et kui miski toimib, pole vaja seda muuta. Nii on viimasel kolmel aastal kiiruskatsed olnud laias laastus samad ning on seda tänavugi. Kusjuures, ralli marsruudi on kokku pannud Miki Biasioni kõrval kahekordseks maailmameistriks (1988, 1999) tulnud Tiziano Siviero.