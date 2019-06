Anna Gret Asi valiti NBA noortelaagri kõige väärtuslikumaks mängijaks!

Eesti üheks talendikamaks korvpalluriks peetava Asi sõnul on sellised laagrid noortele kulla hinnaga. «Kindlasti annab selline kogemus noorele korvpallurile motivatsiooni juurde, ülevaate oma tasemest võrreldes Euroopa parematega, uusi sõpru ja tunnetuse, kuidas on treenida tuntud ja austatud treenerite käe all.»

Kõige väärtuslikuma mängija auhind tähendab eestlanna jaoks palju: «See näitab, et tehtud töö ja vaev on hakanud vaikselt vilja kandma.»

Eesti rahvusnaiskonda kuuluva Asi vastu on huvi tundnud mitu Ameerika ülikooli. Neiu sõnul tuleb ülikooli valikul lähtuda paljudest aspektidest. «Kuigi ma ülikoolile veel üleliia ei mõtle, siis kindlasti tuleb silmas pidada treenerite huvi ja hoolivust minu vastu, minule huvipakkuva õppesuuna olemasolu, treeningutingimusi ja ka kindlust, et esimesel kahel aastal pinki ei pühiks. Kindlasti tuleb minutid ise välja teenida, aga kõvemates ülikoolides on tavaks, et kahe esimese aasta mängijad saavad vähe mänguaega. Sellest kõigest rääkisid meile ka Sam Dekker ja Jonathan Isaac.»