Eesti vibulaskmise naiskond jõudis MMil kõrgele kohale

«Ma olen ülirahul oma tiimi ja meie tulemustega. Tore on näha, et suudame maailma tippudega võrdselt võistelda ja konkurentsi pakkuda. Läbi raskuste tähtede poole,» ütles Paas.

«Suudame koos lasta väga hästi ning tõestasime, et oleme võimelised tulevikus laskma ka maailmameistritiitli peale. Teeme tööd ühiste eesmärkide nimel ning loodetavasti need täituvad,” sõnas Jäätma.

«Olen rahul oma indivudaalse laskmisega. Tunnen ennast uue vibuga juba enesekindlamalt, suutsin esimese duelli võita ja kuigi parandasin tulemust teises ringis, näitas vastane paremat laskmist. Usun, et naiskonnaga on meil suur potentsiaal tulevikuks, sest lasime juba täna maailma tippude seas. Oleme veel küllaltki noored ja oma esimesel MMil kuuendad 22 tiimi seas. Oleme tuleviku osas positiivsed, sest võistkond toimib suurepäraselt,» lias Hõim.

«Tüdrukud tulid tänastes ilmaoludes hästi toime. Eile võistlesime tugeva paduvihmaga, täna tugeva tuulega. See on nende esimene täiskasvanute MM, seda enam võib nende saavutusest rõõmu tunda. See võistkond sobib hästi kokku ja koos töötatakse kõrgete eesmärkide nimel,» kommenteeris treener Maarika Jäätma.