Legendaarne spordikommentaator osaleb suurejoonelisel triatlonivõistlusel

Kokku on kõigile võistlustele oodata 1600 osalejat. Lisaks Ironman 70.3 distantsile võisteldakse ka rahvatriatlonis ning samuti saavad lapsed ennast proovile panna Ironkids võistlusel. Veel toimub võistlus avaveeujumises ja Seve Ehituse heategevusjooks.

Laupäeval 15. juunil toimuvale Ironman 70.3 Otepää võistlusele on registreerunud rekordiliselt 1270 osalejat. Teiste hulgas stardivad ka Kalev Kruus ja Märt Avandi.

Ironman 70.3. Otepää on neljandat korda toimuv triatlonivõistlus, kus osalejatel tuleb läbida 1,9 kilomeetrit ujudes, 90 kilomeetrit jalgrattal ja 21,2 kilomeetrit joostes. Meeskondlikult osaledes läbitakse distants kolme osaleja peale teatevõistlusena, kus iga osaleja läbib ühe ala.

Ironman 70.3 Otepää võistlusel osalejate arv on võrreldes eelmise aastaga kahekordistunud.

Ironmani sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: «Mul on väga hea meel, et sellel aastal tuleb starti läbi aegade kõige suurem arv osalejaid. Eesti triatloni areng on olnud viimastel aastatel uskumatult kiire tänu erinevatele töökatele inimestele ja koostööpartneritele.»